Бывший нападающий Барселоны Ривалдо не верит в чудо в ответном матче ЛЧ против ПСЖ.

"Как я уже упоминал ранее, не думаю, что Барселона сможет отыграться после проигрыша ПСЖ со счетом 1:4. Французская команда в очень хорошей форме, чтобы потерять лидерство.

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Но победа в матче Кубка Испании важна для уверенности команды и заставит поверить, что они способны достичь большего успеха, чем на Камп Ноу.

Конечно, как бывший футболист Барселоны, я бы хотел увидеть эпичный камбэк в Париже, но, честно говоря, я не верю, что это произойдет. А пока я просто рад замечательной реакции Барсы на Севилью. Это хороший знак.

Всегда приятно претендовать на трофеи, но победа в Кубке Испании не спасет сезон для клуба. На мой взгляд, когда Лига чемпионов практически закончилась, нужно стремиться к победе в чемпионате. У них все еще есть хорошие шансы, учитывая, что впереди много матчей.

Если им удастся завоевать эти два титула в таком неспокойном сезоне, тогда я бы сказал, что это будет успешная кампания", – цитирует Ривалдо Betfair.

Напомним, в домашней встрече Барса разгромно проиграла парижанам (1: 4), ответный матч запланирован на 10 марта.

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