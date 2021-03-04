Защитник Барселоны Жерар Пике не поможет каталонцам в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Травма колена испанца оказалась серьезной – Жерар пропустит около 3 недель и не сыграет с ПСЖ, информирует Marca.

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Кроме встречи с парижанами, Пике не сыграет против Осасуны, Реал Сосьедада и Уэски. Ориентировочная дата возвращения на футбольное поле – матч с Вальядолидом, который запланирован на 4 апреля.

К слову, Пикез провел лишь 15 матчей в этом сезоне в составе Барселоны, отметившись 2 голами, в том числе самым важным в ворота Севильи, что позволило осуществить камбэк в полуфинале Кубка Испании.

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