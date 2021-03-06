Колишній нападник Барселони Рівалдо не вірить у диво у матчі-відповіді ЛЧ проти ПСЖ.

"Як я вже згадував раніше, не думаю, що Барселона зможе відігратися після програшу ПСЖ з рахунком 1:4. Французька команда у дуже хорошій формі, щоб втратити лідерство.

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Але перемога в матчі Кубка Іспанії важлива для впевненості команди і змусить повірити, що вони здатні досягти більшого успіху, ніж на Камп Ноу.

Звичайно, як колишній футболіст Барселони, я б хотів побачити епічний камбек в Парижі, але, чесно кажучи, я не вірю, що це станеться. А поки я просто радий чудовою реакцією Барси на Севілью. Це хороший знак.

Завжди приємно претендувати на трофеї, але перемога в Кубку Іспанії не врятує сезон для клубу. На мій погляд, коли Ліга чемпіонів практично закінчилася, потрібно прагнути до перемоги в чемпіонаті. У них все ще є хороші шанси, враховуючи, що попереду багато матчів.

Якщо їм вдасться завоювати ці два титули в такому неспокійному сезоні, тоді я б сказав, що це буде успішна кампанія", – цитує Рівалдо Betfair.

Нагадаємо, у домашній зустрічі Барса розгромно програла парижанам (1:4), матч-відповідь запланований на 10 березня.

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