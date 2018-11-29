ПСВ – Барселона – 1:2 – видео голов и обзор матча

Испанская Барселона победила на выезде нидерландский ПСВ и вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов встречи.

Лига чемпионов, 5-й тур

Група В

ПСВ – Барселона – 1:2

Голы: де Йонг, 81 – Месси, 61, Пике, 70

Основные события в поединке на стадионе Филлипс развернулись во второй половине игры. Сначала забивали "блаугранас" – Месси новым шедевром открыл счет, а центрбек Пике закрепил преимущество каталонцев.

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"Красно-белые" сумели ответить лишь одним голом. Это Люк де Йонг на 81-й минуте сумел ударом головой поразить дальний угол ворот тер Штегена.