ПСВ – Барселона – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Іспанська Барселона перемогла на виїзді нідерландський ПСВ і вийшла до плей-офф Ліги чемпіонів. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів зустрічі.

Ліга чемпіонів, 5-й тур

Група В

ПСВ – Барселона – 1:2

Голи: де Йонг, 81 – Мессі, 61, Піке, 70

Основні події в поєдинку на стадіоні Філліпс розгорнулися в другій половині гри. Спочатку забивали "блаугранас" – Мессі новим шедевром відкрив рахунок, а центрбек Піке закріпив перевагу каталонців.

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"Червоно-білі" зуміли відповісти лише одним голом. Це Люк де Йонг на 81-й хвилині зумів ударом головою вразити дальній кут воріт тер Штегена.