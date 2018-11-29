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ПСВ – Барселона – 1:2 – відео голів та огляд матчу

10:09 458 Читать на русском
ПСВ – Барселона – 1:2 – відео голів та огляд матчу
ПСВ – Барселона – 1:2 – відео голів та огляд матчу / твіттер Барселони

Іспанська Барселона перемогла на виїзді нідерландський ПСВ і вийшла до плей-офф Ліги чемпіонів. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів зустрічі.

Ліга чемпіонів, 5-й тур

Група В

ПСВ – Барселона – 1:2

Голи: де Йонг, 81 – Мессі, 61, Піке, 70

Основні події в поєдинку на стадіоні Філліпс розгорнулися в другій половині гри. Спочатку забивали "блаугранас" – Мессі новим шедевром відкрив рахунок, а центрбек Піке закріпив перевагу каталонців.

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"Червоно-білі" зуміли відповісти лише одним голом. Це Люк де Йонг на 81-й хвилині зумів ударом головою вразити дальній кут воріт тер Штегена.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга чемпіонів5 турФілліпс (Ейндховен)

ПСВ - Барселона: Середа 28 листопада 2018

ПСВ
Матч завершено
1 : 2
Барселона
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Ліга чемпіонів Відеоновини ПСВ ПСВ ПСВ - Барселона Барселона Барселона
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