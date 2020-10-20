"Проиграли достойно": Караваев назвал переломный момент матча против Ювентуса в Лиге чемпионов
Динамовец Александр Караваев поделился своими эмоциями после поединка с Ювентусом.
"Проиграли достойно. В первом тайме игра удавалась, были моменты. На второй тайм выходили очень уверенно, потому что соперник давал играть. Создавали моменты, выходили из-под прессинга. Но на первых минутах второго тайма гол все поломал.
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Досадный результат. Индивидуальное мастерство решило все в этом случае. На второй тайм выходили с уверенностью, что можно взять очки. Решил все индивидуальный уровень футболистов. График матчей? Мы 4 года шли к тому, чтобы в таком графике играть", – цитирует слова Александра Караваева сайт ТК Футбол.
Заметим, Ювентус победил Динамо со счетом 2:0 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
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