"Проиграли достойно. В первом тайме игра удавалась, были моменты. На второй тайм выходили очень уверенно, потому что соперник давал играть. Создавали моменты, выходили из-под прессинга. Но на первых минутах второго тайма гол все поломал.

Динамо – Ювентус – 0:2 – видео голов и обзор матча

Досадный результат. Индивидуальное мастерство решило все в этом случае. На второй тайм выходили с уверенностью, что можно взять очки. Решил все индивидуальный уровень футболистов. График матчей? Мы 4 года шли к тому, чтобы в таком графике играть", – цитирует слова Александра Караваева сайт ТК Футбол.

Заметим, Ювентус победил Динамо со счетом 2:0 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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