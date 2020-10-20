"Програли гідно. У першому таймі гра вдавалася, були моменти. На другий тайм виходили дуже впевнено, тому що суперник давав грати. Створювали моменти, виходили з-під пресингу. Але на перших хвилинах другого тайму гол все поламав.

Динамо – Ювентус – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Прикрий результат. Індивідуальна майстерність вирішила все в цьому випадку. На другий тайм виходили з упевненістю, що можна взяти очки. Вирішив все індивідуальний рівень футболістів. Графік матчів? Ми 4 роки йшли до того, щоб у такому графіку грати", – цитує слова Олександра Караваєва сайт ТК Футбол.

Зауважимо, Ювентус переміг Динамо з рахунком 2:0 у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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