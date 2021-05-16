Порту в очередной раз оформил путевку в Лигу чемпионов в португальском первенстве, установив впечатляющее достижение среди европейских команд.

Победа над Риу Аве (3:0) позволила Порту набрать 77 очков, что сделало "драконов" серебряным призером чемпионата.

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Таким образом, португальский клуб оформил 25-й выход в Лигу чемпионов, установив впечатляющее достижение. Порту сравнялся с Баварией по этому показателю (Кубок чемпионов не учитывается), а лидерами являются Барселона и Реал, которые выходили в групповой этап ЛЧ 26 раз.

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Отметим, что домашняя арена Порту будет принимать финал Лиги чемпионов 2020/21 Манчестер Сити – Челси. УЕФА принял решение перенести решающий поединок турнира из Стамбула, поскольку в Турции очередная вспышка COVID-19, а Великобритания внесла страну в "красный список".

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