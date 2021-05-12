Болельщики лиссабонского Спортинга громко отпраздновали чемпионство команды, взятое за два тура до конца первенства в Примейре.

Накануне "львы" минимально одолели Боавишту и досрочно оформили титул.

Спортинг стал чемпионом Португалии впервые с 2002 года

После финального свистка праздник начался и на стадионе Жозе Альваладе, и по всей португальской столице. Тысячи фанатов высыпали на улицы, чтобы отметить первое за два десятилетия чемпионство. Громко отпраздновали триумф и сами игроки "зелено-белых".

К слову, чемпионом стал экс-защитник киевского Динамо Виторину Антунеш. Этот титул стал для него премьерным на родине. Ранее португалец дважды стал чемпионом Украины.

EM CASA E EM FESTA! ? #EUSOUCAMPEÃO pic.twitter.com/zvGY8jeIT4 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) May 11, 2021