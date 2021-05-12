Спортинг подорвал Лиссабон первым за 20 лет титулом – атмосферный фестиваль с экс-звездой Динамо
15:45 - Читати українською
Болельщики лиссабонского Спортинга громко отпраздновали чемпионство команды, взятое за два тура до конца первенства в Примейре.
Накануне "львы" минимально одолели Боавишту и досрочно оформили титул.
Спортинг стал чемпионом Португалии впервые с 2002 года
После финального свистка праздник начался и на стадионе Жозе Альваладе, и по всей португальской столице. Тысячи фанатов высыпали на улицы, чтобы отметить первое за два десятилетия чемпионство. Громко отпраздновали триумф и сами игроки "зелено-белых".
К слову, чемпионом стал экс-защитник киевского Динамо Виторину Антунеш. Этот титул стал для него премьерным на родине. Ранее португалец дважды стал чемпионом Украины.
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