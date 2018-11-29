Порту – Шальке – 3:1 – видео голов и обзор матча

Порта на собственном стадионе спокойно переиграл немецкий Шальке с Евгением Коноплянкой в составе. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов встречи.

Лига чемпионов, 5 тур, группа D

Порту – Шальке – 3:1

Голы: Милитао, 52, Корона, 55, Марега, 90+4 – Бенталеб, 88 (пен)

Все голы были забиты после перерыва. Милитао и Корона в течение трех минут на старте второго тайма сделали преимущество "драконов" убедительным.

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Интрига вернулась на 88-й минуте: Коноплянка прострелил слева, а защитник Порту сыграл рукой – пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Набиль Бенталеб. Однако, отыграться Шальке не сумел. Более того, на 90+4-й минуте Марега воспользовался провалом "кобальтовых" в центре обороны и установил окончательный результат – 3:1 в пользу португальского гранда.

