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Порту – Шальке – 3:1 – видео голов и обзор матча

11:53 33 Читати українською
Порту – Шальке – 3:1 – видео голов и обзор матча
Порту – Шальке – 3:1 – видео голов и обзор матча / твиттер Шальке

Порта на собственном стадионе спокойно переиграл немецкий Шальке с Евгением Коноплянкой в составе. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов встречи.

Лига чемпионов, 5 тур, группа D

Порту – Шальке – 3:1

Голы: Милитао, 52, Корона, 55, Марега, 90+4 – Бенталеб, 88 (пен)

Все голы были забиты после перерыва. Милитао и Корона в течение трех минут на старте второго тайма сделали преимущество "драконов" убедительным.

Шальке с Коноплянкой проиграл Порту, но вышел в 1/8 Лиги чемпионов, Наполи уверенно победил Црвену Звезду

Интрига вернулась на 88-й минуте: Коноплянка прострелил слева, а защитник Порту сыграл рукой – пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Набиль Бенталеб. Однако, отыграться Шальке не сумел. Более того, на 90+4-й минуте Марега воспользовался провалом "кобальтовых" в центре обороны и установил окончательный результат – 3:1 в пользу португальского гранда.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига чемпионов5 турЭстадио ду Драгау (Порта)

Порту - Шальке: Среда 28 ноября 2018

Порту
Матч окончен
3 : 1
Шальке
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