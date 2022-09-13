Тренерский штаб Брюгге во главе с Карлом Хофкенсом определился с 11 игроками, которые выйдут со старта на матч второго тура ЛЧ.

В стартовой одиннадцатке на Порту не нашлось места сразу для двух украинцев – Романа Яремчука и Эдуарда Соболя. Оба будут ждать своего шанса на скамейке для запасных.

Бавария – Барселона: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В этом сезоне в активе форварда три поединка, в которых он отличился двумя ассистами и голом. Украинский защитник провел на поле пять неполных матчей – без результативных действий.