Порту – Брюгге: Яремчук и Соболь остались в запасе на матч Лиги чемпионов
21:30 - Читати українською
Тренерский штаб Брюгге во главе с Карлом Хофкенсом определился с 11 игроками, которые выйдут со старта на матч второго тура ЛЧ.
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В стартовой одиннадцатке на Порту не нашлось места сразу для двух украинцев – Романа Яремчука и Эдуарда Соболя. Оба будут ждать своего шанса на скамейке для запасных.
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В этом сезоне в активе форварда три поединка, в которых он отличился двумя ассистами и голом. Украинский защитник провел на поле пять неполных матчей – без результативных действий.
К слову, в первом туре ЛЧ Брюгге минимально одолел немецкий Байер, а Порту уступил Атлетико на последних секундах.
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