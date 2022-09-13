Порту – Брюгге: Яремчук і Соболь залишились у запасі на матч Ліги чемпіонів
21:18 - Читать на русском
Тренерський штаб Брюгге на чолі з Карлом Хофкенсом визначився з 11 гравцями, які вийдуть зі старту на матч другого туру ЛЧ.
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У стартовій одинадцятці на Порту не знайшлось місця одразу для двох українців – Романа Яремчука та Едуарда Соболя. Обоє чекатимуть свого шансу на лавці для запасних.
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Цього сезону в активі форварда три поєдинки, у яких він відзначився двома асистами та голом. Український захисник провів на полі п'ять неповних матчів – без результативних дій.
До слова, у першому турі ЛЧ Брюгге мінімально здолав німецький Байєр, а Порту поступився Атлетіко на останніх секундах.
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