Брюгге несподівано розгромив Порту в матчі 2-го туру групового етапу ЛЧ, а українці Роман Яремчук та Едуард Соболь долучились до перемоги. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Порту – Брюгге на Футбол 24.

Брюгге вийшов вперед на 15 хвилині – Жутгла реалізував пенальті, який сам і заробив. А на старті другого тайму вихованець Барселони асистував Сова, вдало відтіснивши захисників.

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Сков Ольсен зробив перевагу бельгійців розгромною, а після виходу на поле Яремчука та Соболя остаточний рахунок встановив Нуса. 0:4, і Брюгге очолює групу B, маючи 6 очок після 2 турів.