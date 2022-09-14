Порту – Брюгге – 0:4 – відео голів та огляд поєдинку
09:45 - Читать на русском
Брюгге несподівано розгромив Порту в матчі 2-го туру групового етапу ЛЧ, а українці Роман Яремчук та Едуард Соболь долучились до перемоги. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Порту – Брюгге на Футбол 24.
завершено
Ферран Жутгла 15’
Камаль Сова 47’
Антоніо Нуса 89’
15’ Ферран Жутгла
47’ Камаль Сова
89’ Антоніо Нуса
Брюгге вийшов вперед на 15 хвилині – Жутгла реалізував пенальті, який сам і заробив. А на старті другого тайму вихованець Барселони асистував Сова, вдало відтіснивши захисників.
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Сков Ольсен зробив перевагу бельгійців розгромною, а після виходу на поле Яремчука та Соболя остаточний рахунок встановив Нуса. 0:4, і Брюгге очолює групу B, маючи 6 очок після 2 турів.
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