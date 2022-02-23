Финский полузащитник Тим Спарв решил не молчать на фоне последних событий вокруг Украины.

"Финал Лиги чемпионов не должен проводиться в России. Пора футбольному сообществу внести свой вклад", – написал Спарв в Twitter.

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Из-за российской агрессии против Украины многие влиятельные люди в футбольных кругах призвали УЕФА забрать у Санкт-Петербурга право проведения финала ЛЧ 2021/22, а также прекратить сотрудничество с Газпромом.

Напомним, решающий поединок Лиги чемпионов сезона 2021/22 запланирован на 28 мая.

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