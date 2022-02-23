Фінський півзахисник Тім Спарв вирішив не мовчати на тлі останніх подій навколо України.

"Фінал Ліги чемпіонів не повинен проводитись у Росії. Пора футбольній спільноті зробити свій внесок", – написав Спарв у Twitter.

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Через російську агресію проти України багато впливових людей у футбольних колах закликали УЄФА забрати у Санкт-Петербурга право проведення фіналу ЛЧ 2021/22, а також припинити співпрацю з Газпромом.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів сезону 2021/22 запланований на 28 травня.

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