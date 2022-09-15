Под занавес встречи бразилец забил гол и показал празднование, которое уже стало фирменным в этом сезоне. Ней высунул язык и покрутил руками у висков, мол, он не слушает хейтеров. Зиберт такие действия оценил на желтую карточку, что сильно разозлило звезду ПСЖ. Он спорил еще на поле, а затем написал гневную публикацию в соцсетях.

"Полное неуважение к спортсмену. Такого не может быть. Я получаю желтую за то, что ничего плохого не сделал, а меня продолжают избивать. Даже не стоит говорить, насколько арбитр не прав. Сколько неуважения!" – возмутился Неймар.

Добавим, что в новом сезоне нападающий ПСЖ находит время и для хорошей игры – 11+7 в 10 матчах.

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