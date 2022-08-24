"Конечно, я доволен выходом в групповой этап. Не только тем, чего мы достигли, но прежде всего тем, как мы этого достигли. Мы – отличная команда, которая заслуживает играть в Лиге чемпионов. Игроки показали с первой секунды, кто действительно хочет выиграть этот матч Это большое облегчение для всех, теперь давайте готовиться к игре в Лиге чемпионов.

Бенфіка – Динамо – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Мы сплочены, есть невероятный дух, игроки очень положительные и любят играть друг с другом. Те, кто не так много играет, поддерживают своих товарищей. Атмосфера очень хорошая, не только в раздевалке, но и на стадионе. Сегодня была отличная атмосфера. Жребий? Мы рады продолжить в Лиге чемпионов, теперь давайте просто дождемся жеребьевки и посмотрим", – цитирует Шмидта Record.

Напомним, Бенфика по итогам двух матчей разбила Динамо со счетом 5:0. Киевляне также продолжат свой еврокубковый путь, но уже в группе ЛЕ.

Бенфика отправила Динамо в Лигу Европы, устроив разгром в Лиссабоне за тайм