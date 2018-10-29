Погба: Матч с Ювентусом для меня будет особенным

Полузащитник Манчестер Юнайтед Погба поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским Ювентусом.

"Говорил своему брату: "Представь, если мы попадем в одну группу с Ювентусом в Лиге чемпионов?" Так и произошло.

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Чувствую особые эмоции перед встречей с Ювентусом, так как в этом клубе я начал свою профессиональную карьеру и именно здесь забил первый гол. Этот матч будет особенным.

Да, в туринской команде я начал расти в игровом плане. Я уважаю этот клуб", – цитирует Погба Football Italia.

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Погба выступал в составе Ювентуса с 2012 по 2016 год. Французский полузащитник вместе с туринцами становился чемпионом Италии четыре раза.

Встреча команд состоится сегодня, 23 октября, на стадионе Олд Траффорд в Манчестере и начнется в 22:00.