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Погба: Матч с Ювентусом для меня будет особенным

23 октября 20:13 74 Читати українською
Погба: Матч с Ювентусом для меня будет особенным
Поль Погба / фото из соцсетей

Полузащитник Манчестер Юнайтед Погба поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским Ювентусом.

"Говорил своему брату: "Представь, если мы попадем в одну группу с Ювентусом в Лиге чемпионов?" Так и произошло.

"Он не способен делать базовые вещи", – культовый хавбек Ливерпуля Сунесс раскритиковал звездного Погба

Чувствую особые эмоции перед встречей с Ювентусом, так как в этом клубе я начал свою профессиональную карьеру и именно здесь забил первый гол. Этот матч будет особенным.

Да, в туринской команде я начал расти в игровом плане. Я уважаю этот клуб", – цитирует Погба Football Italia.

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Погба выступал в составе Ювентуса с 2012 по 2016 год. Французский полузащитник вместе с туринцами становился чемпионом Италии четыре раза.

Встреча команд состоится сегодня, 23 октября, на стадионе Олд Траффорд в Манчестере и начнется в 22:00.

Лига чемпионов3 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Ювентус: Вторник 23 октября 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 1
Ювентус
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Поль Погба Поль Погба Ювентус Ювентус Лига чемпионов Манчестер Юнайтед - Ювентус
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