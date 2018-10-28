Погба: Матч з Ювентусом для мене буде особливим

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба поділився очікуваннями від матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з туринським Ювентусом.

"Говорив своєму братові: "Уяви, якщо ми потрапимо в одну групу з Ювентусом в Лізі чемпіонів?" Так і сталося.

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Відчуваю особливі емоції перед зустріччю з Ювентусом, тому що в цьому клубі я почав свою професійну кар'єру і саме тут забив перший гол. Цей матч буде особливим.

Так, в туринській команді я почав рости в ігровому плані. Я поважаю цей клуб", – цитує Погба Football Italia.

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Погба виступав у складі Ювентуса з 2012 по 2016 рік. Французький півзахисник разом з туринцями ставав чемпіоном Італії чотири рази.

Зустріч команд відбудеться сьогодні, 23 жовтня, на стадіоні Олд Траффорд в Манчестері і почнеться о 22:00.