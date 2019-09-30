Почеттино причислил Баварию к фаворитам Лиги чемпионов

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии.

"Бавария – команда, которая каждый сезон готовит себя к победе в этом турнире. В пользу этого говорит лишь одна история этого клуба. Эту команду можно смело причислять к списку претендентов на победу в Лиге чемпионов.

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Мы надеемся победить завтра и оказаться в более комфортном положении, нежели в прошлом сезоне, когда имели одно очко после 3-х туров. На длинной же дистанции нужно быть прочнее психологически, понимать, кто мы и куда движемся.

Я очень доволен составом команды. Сейчас мы в ситуации, когда возможно все, что угодно. Нет ничего страшного в разговорах, если что-то идет не так, как все ожидали. В футболе нужно гореть мотивацией. Нужно быть спокойными, но сильными психологически. Самое главное – вера в себя и крепкий дух", – цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Отметим, что поединок Тоттенхэм – Бавария состоится во вторник, 1 октября. Начало встречи в 22:00.

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