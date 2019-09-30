Почеттіно зарахував Баварію до фаворитів Ліги чемпіонів

Головний тренер лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно поділився очікуваннями від матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

"Баварія – команда, що кожного сезону готує себе до перемоги в цьому турнірі. На користь цього говорить лише одна історія цього клубу. Цю команду сміливо можна зараховувати до переліку претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів.

Саутгейт може замінити Почеттіно у Тоттенхемі

Ми сподіваємося перемогти завтра та опинитися у комфортнішому становищі, ніж у минулому сезоні, коли мали одне очко після 3-х турів. На довгій же дистанції потрібно бути міцними психологічно, розуміти, хто ми й куди рухаємося.

Я дуже задоволений складом команди. Зараз ми в ситуації, коли можливе все, що завгодно. Немає нічого страшного в розмовах, якщо щось іде не так, як всі очікували. У футболі потрібно горіти мотивацією. Потрібно бути спокійними, але сильними психологічно. Найголовніше – віра в себе та міцний дух", – цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що поєдинок Тоттенхем – Баварія відбудеться у вівторок, 1 жовтня. Початок зустрічі о 22:00.

Ярмоленко голом тягне Вест Хем в ЛЧ, Мілан йде на дно, мадридське дербі вдовольнило Барселону – топ-моменти євровікенду