Ман Сити и Челси встретятся в финальном поединке ЛЧ 2020/21. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Английский финал между командами, которые в сезоне 2020/21 встречались уже трижды. Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Челси, стартует 29 мая в 22:00 по Киеву. Решающая дуэль ЛЧ будет сыграна на стадионе Драгау в Порту. Поединок должен был принять Стамбул, но УЕФА решил перенести игру из-за проблем для британских фанатов с доездом на матч. В связи с распространением COVID-19 в Турции правительство Великобритании включило страну в красную карантинную зону.

Манчестер Сити – Челси: прогноз на финал Лиги чемпионов

Манчестер Сити – Челси: где смотреть финал Лиги чемпионов

Встречу в прямом эфире на территории Украины покажут несколько трансляторов. Смотреть матч Манчестер Сити – Челси онлайн можно на платформе Oll.tv при наличии соответствующей подписки. Кроме того, игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале "Футбол 1", начиная с 21:45. Там же в 20:55 стартует предматчевая студия "Ночь Лиги чемпионов", которая продолжит свою работу в 0:15. Прямая трансляция финала Лиги чемпионов будет доступна и на MEGOGO – канал Volia Футбол 1 HD.

На пути к финалу Лиги чемпионов команда Александра Зинченко в плей-офф прошла Боруссию М, Боруссию Д и ПСЖ. Челси оставил за бортом турнира Атлетико, Порту и мадридский Реал. Заметим, Зинченко в случае победы Сити станет третьим украинцем-победителем Лиги чемпионов – после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука. В сезоне 2020/21 Александр сыграл 8 матчей ЛЧ.

Заметим, что в сезоне 2020/21 команды встречались уже трижды. В чемпионате Англии соперники обменялись победами, а в полуфинале Кубка Англии сильнее оказался Челси.

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