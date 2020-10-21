Напомним, на поединок против Реала "горняки" выйдут в ослабленном составе, ведь большинство лидеров команды даже не прилетели в Испанию на стартовый матч Лиги чемпионов.

"Главному тренеру Шахтера Луишу Каштру можно только посочувствовать: в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов по разным причинам он не может рассчитывать на многих ведущих исполнителей. С другой стороны, у португальского специалиста появилась возможность посмотреть на серьезном уровне тех футболистов, которые только претендуют на место в стартовом составе и убедиться, чего они на самом деле стоят в битве с грандом.

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Хотя у мадридцев выбыл из строя только один лидер – Серхио Рамос, я не считаю, что победа у них уже в кармане. Ведь недаром говорят, что шанс достичь положительного результата остается до финального свистка.

На мой взгляд, футболистам Шахтера не стоит брать на вооружение высокий прессинг. Они еще находятся не в оптимальных физических кондициях. Кроме того, мадридцы умеют искусно уходить из-под опеки и поэтому можно легко получить неприятности у своих ворот. Думаю, будет эффективнее встречать хозяев уже на своей половине поля, действовать плотно и позаботиться, чтобы не возникали свободные зоны, поскольку игроки Реала умело пользуются диагональными передачами и пасами вразрез, а в атаке надеяться на остроту на флангах и удачу при реализации нескольких голевых моментов.

Еще на один важный момент хочется обратить внимание: в этом сезоне даже грандам мирового футбола не хватает стабильности. Вот и в последнем туре чемпионата Испании Реал считался фаворитом в матче со скромным Кадисом, но умудрился проиграть на своем поле. Так почему бы и Шахтеру сегодня не удивить футбольный мир?" – цитирует Чижевского Meta-ratings.

Матч Реал Мадрид – Шахтер стартует сегодня, 21 октября, в 19:55. В другом поединке группы встретятся Интер и Боруссия М.

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