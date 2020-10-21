Нагадаємо, на поєдинок проти Реала "гірники" вийдуть в ослабленому складі, адже більшість лідерів команди навіть не прилетіли до Іспанії на стартовий матч Ліги чемпіонів.

"Головному тренеру Шахтаря Луїшу Каштру можна тільки поспівчувати: в стартовому матчі групового етапу Ліги чемпіонів з різних причин він не може розраховувати на багатьох провідних виконавців. З іншого боку, у португальського фахівця з'явилася можливість переглянути на серйозному рівні тих футболістів, які тільки претендують на місце в стартовому складі і переконатися, чого вони насправді вартують в битві з грандом.

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Хоча у мадридців вибув з ладу тільки один лідер – Серхіо Рамос, я не вважаю, що перемога у них вже в кишені. Адже недарма кажуть, що шанс досягти позитивного результату залишається аж до фінального свистка.

На мій погляд, футболістам Шахтаря не варто брати на озброєння високий пресинг. Вони ще перебувають не в оптимальних фізичних кондиціях. Крім того, мадридці вміють майстерно йти з-під опіки і тому можна легко отримати неприємності поблизу своїх воріт. Думаю, буде ефективніше зустрічати господарів вже на своїй половині поля, діяти щільно і подбати, щоб не виникали вільні зони, оскільки гравці Реала вміло користуються діагональними передачами і пасами врозріз, а в атаці сподіватися на гостроту на флангах і удачу при реалізації декількох гольових моментів.

Ще на один важливий момент хочеться звернути увагу: в цьому сезоні навіть грандам світового футболу не вистачає стабільності. Ось і в останньому турі чемпіонату Іспанії Реал вважався фаворитом в матчі зі скромним Кадісом, але примудрився програти на своєму полі. Так чому б і Шахтарю сьогодні не здивувати футбольний світ?" – цитує Чижевського Meta-ratings.

Матч Реал Мадрид – Шахтар стартує сьогодні, 21 жовтня, о 19:55. В іншому поєдинку групи зустрінуться Інтер та Борусія М.

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