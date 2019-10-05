Пятов-спаситель – видео всех отраженных пенальти голкипера Шахтера в Лиге чемпионов

Голкипер Шахтера Андрей Пятов в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты вновь продемонстрировал свое умение отражать пенальти.

По этому случаю пресс-служба "горняков" подготовила видео всех отраженных 11-метровых ударов Пятовым в матчах главного еврокубка.

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В 2011-м году он справился с ударом Марко Борриелло (Рома), в 2014-м – Ясина Браими (Порту), в 2015-м – Николы Джурдича (Мальме), в 2017-м – Серхио Агуэро (Манчестер Сити), в 2019- в - Йосипа Иличича (Аталанта). Всего в Лиге чемпионов Пятов провел 78 матчей, в которых пропустил 108 голов.