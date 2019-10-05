toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ВОРСКЛА - МАРИУПОЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ

Пятов-спаситель – видео всех отраженных пенальти голкипера Шахтера в Лиге чемпионов

17:23 12 Читати українською
Пятов-спаситель – видео всех отраженных пенальти голкипера Шахтера в Лиге чемпионов
Андрей Пятов / фото: ФК Шахтер

Голкипер Шахтера Андрей Пятов в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты вновь продемонстрировал свое умение отражать пенальти.

По этому случаю пресс-служба "горняков" подготовила видео всех отраженных 11-метровых ударов Пятовым в матчах главного еврокубка.

Хто найкращий трансфер, а кому треба пам'ятник, або Українець пише історію ЛЧ – реакція на диво Шахтаря з Аталантою

В 2011-м году он справился с ударом Марко Борриелло (Рома), в 2014-м – Ясина Браими (Порту), в 2015-м – Николы Джурдича (Мальме), в 2017-м – Серхио Агуэро (Манчестер Сити), в 2019- в - Йосипа Иличича (Аталанта). Всего в Лиге чемпионов Пятов провел 78 матчей, в которых пропустил 108 голов.

blog_ava
Динамо заключило контракт с Самбрано на 5 лет без моего ведома, – Хацкевич
09:47
323
Теги
Видеоновости Андрей Пятов Андрей Пятов Шахтер Шахтер Лига чемпионов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
43
мин
ПСЖ
18:30
Анже
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук