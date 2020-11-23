Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло рассказал о цели туринской команды перед поединком ЛЧ против коллектива Сергея Реброва.

"Мы должны продолжить свой путь. Победа над Кальяри не будет ничего значить, если мы не продолжим серию. Нужно повторять такие результаты, чтобы быть великой командой – Ювентусом.

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Должны выйти на поле, будто будет финал. Нужно выиграть матч и гарантировать выход в 1/8 финала. Нужно сделать это, чтобы дать определенным игрокам отдых в следующих матчах.

Тогда мы сможем провести встречи с Динамо и Барселоной по-другому, чтобы сосредоточиться на чемпионате", – цитирует Пирло Football Italia.

Ювентус будет принимать венгерский Ференцварош в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, после трех туров туринцы набрали 6 очков, уступая Барсе тремя зачетными баллами.

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