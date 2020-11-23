Головний тренер Ювентуса Андреа Пірло розповів про мету туринської команди у поєдинку ЛЧ проти колективу Сергія Реброва.

"Ми повинні продовжити свій шлях. Перемога над Кальярі не буде нічого означити, якщо ми не продовжимо серію. Потрібно повторювати такі результати, щоб бути великою командою – Ювентусом.

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Повинні вийти на поле, ніби буде фінал. Потрібно виграти матч і гарантувати вихід в 1/8 фіналу. Потрібно зробити це, щоб дати певним гравцям відпочинок в наступних матчах.

Тоді ми зможемо провести зустрічі з Динамо і Барселоною по-іншому, щоб зосередитися на чемпіонаті", – цитує Пірло Football Italia.

Ювентус прийматиме угорський Ференцварош в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Нагадаємо, після трьох турів туринці набрали 6 очок, поступаючись Барсі трьома заліковими балами.

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