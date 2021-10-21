"Мы не привыкли проигрывать. Этот сезон начался для нас не так, как мы хотели. Мы помогаем молодым игрокам расти и совершенствоваться.

Барселона – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор матча

Думаю, что если мы проявим терпение, то сможем бороться за титулы, особенно с учетом того, что в состав вернулись важные игроки, которые восстановились после травм.

После двух первых матчей, в которых мы не набрали ни одного очка и не забили ни одного гола, игра с Динамо имела важное турнирное значение. Нам нужно было побеждать, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Считаю, что мы хорошо справились с задачей, хотя нужно играть еще лучше. Динамо ни разу не ударило в створ, но это потому, что они плотно сидели в обороне. Это создало нам немало проблем", – цитирует Пике официальный сайт УЕФА.

Напомним, победа над Динамо принесла Барселоне первые три очка. Как следствие, каталонцы занимают в турнирной таблице группы Е третье место, киевляне с одним пунктом – последние.

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