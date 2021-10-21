Піке: Динамо створило Барселоні чимало проблем
Захисник "блаугранас" Жерар Піке сподівається, що поєдинок з "біло-синіми" (1:0) стане для каталонців переломним.
"Ми не звикли програвати. Цей сезон розпочався для нас не так, як ми хотіли. Ми допомагаємо молодим гравцям рости і вдосконалюватися.
Барселона – Динамо – 1:0 – відео гола і огляд матчу
Думаю, що якщо ми проявимо терпіння, то зможемо боротися за титули, особливо з урахуванням того, що до складу повернулися важливі гравці, які відновилися після травм.
Після двох перших матчів, в яких ми не набрали жодного очка і не забили жодного гола, гра з Динамо мала важливе турнірне значення. Нам потрібно було перемагати, щоб зберегти шанси на вихід з групи. Вважаю, що ми добре впоралися із завданням, хоча потрібно грати ще краще. Динамо жодного разу не вдарило по наших воротах тому, що щільно сиділо в обороні. Це створило нам чимало проблем", – цитує Піке офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, перемога над Динамо принесла Барселоні перші три очки. Як наслідок, каталонці посідають у турнірній таблиці групи Е третю сходинку, кияни з одним пунктом – останні.
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