"Ми не звикли програвати. Цей сезон розпочався для нас не так, як ми хотіли. Ми допомагаємо молодим гравцям рости і вдосконалюватися.

Барселона – Динамо – 1:0 – відео гола і огляд матчу

Думаю, що якщо ми проявимо терпіння, то зможемо боротися за титули, особливо з урахуванням того, що до складу повернулися важливі гравці, які відновилися після травм.

Після двох перших матчів, в яких ми не набрали жодного очка і не забили жодного гола, гра з Динамо мала важливе турнірне значення. Нам потрібно було перемагати, щоб зберегти шанси на вихід з групи. Вважаю, що ми добре впоралися із завданням, хоча потрібно грати ще краще. Динамо жодного разу не вдарило по наших воротах тому, що щільно сиділо в обороні. Це створило нам чимало проблем", – цитує Піке офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перемога над Динамо принесла Барселоні перші три очки. Як наслідок, каталонці посідають у турнірній таблиці групи Е третю сходинку, кияни з одним пунктом – останні.

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