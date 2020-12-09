"Еще не завершился чемпионат, у нас еще одна игра. После этого, возможно, будет шампанское. Эта игра была, как финал – матч за евровесну.

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Поединок был очень тяжелым. Считаю, что первый тайм мы провалили. Ужасно играли. Во втором тайме пытались навязать борьбу. В целом получилось, забили со стандарта. Заслужили эту победу стараниями и характером", – пояснил Шапаренко в комментарии Футбол NEWS.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов Динамо финишировало третьим и весной сыграет в плей-офф Лиги Европы.

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