"Ще не завершився чемпіонат, у нас ще одна гра. Після цього, можливо, буде шампанське. Ця гра була, як фінал – матч за євровесну.

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Поєдинок був дуже важким. Вважаю, що перший тайм ми провалили. Жахливо грали. У другому таймі намагалися нав'язати боротьбу. В цілому вийшло, забили зі стандарту. Заслужили цю перемогу старанням і характером", – пояснив Шапаренко у коментарі Футбол NEWS.

За підсумками групового етапу Ліги чемпіонів Динамо фінішувало третім і весною зіграє у плей-офф Ліги Європи.

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