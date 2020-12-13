"Каштру никогда в своей карьере не играл с такими топовыми клубами, он тоже вместе с нами растет, получает знания и опыт. У него это хорошо получается.

Каштру озвучил смелые планы Шахтера в Лиге Европы

Мы проиграли Интеру 0:5 в полуфинале ЛЕ и снова встретились в ЛЧ, он сделал работу над ошибками. В конце второго тайма матча в Италии мы уже думали, что, может, фортуна нам улыбнется и мы даже выиграем. Каштру – топ-тренер, наставник, который умеет воспитывать молодежь, подводить ее к основному составу.

Он обладает многими тактиками и подходит под философию и стратегию развития нашего клуба. Если говорить о человеческих качествах, то это просто топ. С ним очень легко и приятно работать, его всегда хочется поддерживать", – сказал Палкин для программы Великий Футбол.

Напомним, Шахтер финишировал третьим в групповом этапе ЛЧ, что позволит подопечным Каштру сыграть в плей-офф Лиги Европы.

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