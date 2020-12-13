"Каштру ніколи у своїй кар'єрі не грав з такими топовими клубами, він теж разом з нами росте, отримує знання і досвід. У нього це добре виходить.

Каштру озвучив сміливі плани Шахтаря у Лізі Європи

Ми програли Інтеру 0:5 в півфіналі ЛЄ і знову зустрілися в ЛЧ, він зробив роботу над помилками. В кінці другого тайму матчу в Італії ми вже думали, що, може, фортуна нам посміхнеться і ми навіть виграємо. Каштру – топ-тренер, наставник, який вміє виховувати молодь, підводити її до основного складу.

Він володіє багатьма тактиками і підходить під філософію і стратегію розвитку нашого клубу. Якщо говорити про людські якості, то це просто топ. З ним дуже легко і приємно працювати, його завжди хочеться підтримувати", – сказав Палкін для програми Великий Футбол.

Нагадаємо, Шахтар фінішував третім у груповому етапі ЛЧ, що дозволить підопічним Каштру зіграти у плей-офф Ліги Європи.

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