Брюгге уверенно разобрался с Зенитом в матче 5 тура Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и главных моментов поединка.

Брюгге вышел вперед на 33 минуте. Юный хавбек Шарль де Кетеларе забивал Зениту еще в Петербурге, а теперь повторил свое достижение.

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Избиение российского гранда продолжилось после перерыва. Ванакен реализовал пенальти, а Ланг беспрепятственно пробил из пределов штрафной. 3:0 – Ракицкий и компания теряют шансы даже на Лигу Европы, зато команда Соболя поборется за плей-офф Лиги чемпионов в последнем туре против Лацио.