Брюгге вийшов уперед на 33 хвилині. Юний хавбек Шарль де Кетеларе забивав Зеніту ще в Петербурзі, а тепер повторив своє досягнення.

Ліга чемпіонів: Борусія Д вийшла у плей-офф, Жиру покером розбив Севілью, ПСЖ обіграв МЮ, ганьба Зеніта

Побиття російського гранда продовжилося по перерві. Ванакен реалізував пенальті, а Ланг без перешкод пробив з меж карного майданчика. 3:0 – Ракицький і компанія втрачають шанси навіть на Лігу Європи, натомість команда Соболя побореться за плей-офф Ліги чемпіонів у останньому турі проти Лаціо.