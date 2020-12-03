Остаточний крах Ракицького і компанії у відеоогляді матчу Брюгге – Зеніт – 3:0
11:48 - Читать на русском
Брюгге впевнено розібрався із Зенітом у матчі 5 туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та головних моментів поєдинку.
завершено
Брюгге вийшов уперед на 33 хвилині. Юний хавбек Шарль де Кетеларе забивав Зеніту ще в Петербурзі, а тепер повторив своє досягнення.
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Побиття російського гранда продовжилося по перерві. Ванакен реалізував пенальті, а Ланг без перешкод пробив з меж карного майданчика. 3:0 – Ракицький і компанія втрачають шанси навіть на Лігу Європи, натомість команда Соболя побореться за плей-офф Ліги чемпіонів у останньому турі проти Лаціо.
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