Одноклубник Малиновского назвал главное отличие между Аталантой и ПСЖ – смелое заявление

"У нас будет двойное преимущество в матче против ПСЖ.

Аталанта – ПСЖ: Мбаппе попал в заявку на матч ЛЧ против команды Малиновского

Во-первых, это спортивные кондиции, потому что в Италии сезон только недавно завершился, тогда как во Франции чемпионат не продолжали. Если не принимать во внимание два финала кубковых матчей, они не играли четыре или пять месяцев.

Второе преимущество в том, что мы – команда. В ПСЖ много лучших игроков, которые могут повлиять на результат игры за счет индивидуальных качеств, но они не являются командой", – цитирует защитника Госенса Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

К слову, немецкий защитник бергамасков провел за Аталанту 42 матча в прошлом сезоне и успел отметиться 8 голами и 4 ассистами.

Напомним, поединок Аталанта – ПСЖ состоится 12 августа в Лиссабоне. Четвертьфинальная стадия ЛЧ состоит из одного матча.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо