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Одноклубник Малиновского назвал главное отличие между Аталантой и ПСЖ – смелое заявление

14:36 - Читати українською
Одноклубник Малиновского назвал главное отличие между Аталантой и ПСЖ – смелое заявление
Бесстрашный Робин Госенс ​​/ Фото из открытых источников

Защитник Аталанты Робин Госенс ​​сделал откровенное заявление о ПСЖ перед матчем Лиги чемпионов.

 

"У нас будет двойное преимущество в матче против ПСЖ.

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Во-первых, это спортивные кондиции, потому что в Италии сезон только недавно завершился, тогда как во Франции чемпионат не продолжали. Если не принимать во внимание два финала кубковых матчей, они не играли четыре или пять месяцев.

Второе преимущество в том, что мы – команда. В ПСЖ много лучших игроков, которые могут повлиять на результат игры за счет индивидуальных качеств, но они не являются командой", – цитирует защитника Госенса Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

К слову, немецкий защитник бергамасков провел за Аталанту 42 матча в прошлом сезоне и успел отметиться 8 голами и 4 ассистами.

Напомним, поединок Аталанта – ПСЖ состоится 12 августа в Лиссабоне. Четвертьфинальная стадия ЛЧ состоит из одного матча.

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Теги
Аталанта Аталанта Лига чемпионов Робин Робин Госенс Аталанта - ПСЖ
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