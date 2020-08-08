Аталанта – ПСЖ: Мбаппе попал в заявку на матч ЛЧ против команды Малиновского

Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе, похоже, успел восстановиться от травмы перед важным матчем Лиги чемпионов.

ПСЖ включил Мбаппе в заявку на матч против Аталанты, информирует официальный сайт парижан. Однако, его участие в матче все еще остается под вопросом.

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Ранее чемпион мира травмировался в финале Кубка Франции против Сент-Этьена, врачи диагностировали у француза растяжение связок голеностопного сустава.Также в заявку попал травмированный Верратти, Курзава – вне обоймы.

Напомним, поединок Аталанта – ПСЖ состоится 12 августа в Лиссабоне. Четвертьфинальная стадия ЛЧ состоит из одного матча.

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