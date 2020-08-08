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Одноклубник Маліновського назвав головну відмінність між Аталантою і ПСЖ – смілива заява

14:33 - Читать на русском
Одноклубник Маліновського назвав головну відмінність між Аталантою і ПСЖ – смілива заява
Безстрашний Робін Госенс / Фото з відкритих джерел

Оборонець Аталанти Робін Госенс зробив відверту заяву про ПСЖ перед матчем Ліги чемпіонів.

 

"У нас буде подвійна перевага в матчі проти ПСЖ.

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По-перше, це спортивні кондиції, тому що в Італії сезон лише нещодавно завершився, тоді як у Франції чемпіонат не продовжували. Якщо не брати до уваги два фінали кубкових матчів, вони не грали чотири або п'ять місяців.

Друга перевага в тому, що ми – команда. У ПСЖ багато кращих гравців, які можуть вплинути на результат гри за рахунок індивідуальних якостей, але вони не є командою", – цитує оборонця Госенса Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

До слова, німецький захисник бергамасків провів за Аталанту 42 матчі в минулому сезоні та встиг відзначитись 8 голами та 4 асистами.

Нагадаємо, поєдинок Аталанта – ПСЖ відбудеться 12 серпня у Лісабоні. Чвертьфінальна стадія ЛЧ складається з одного матчу.

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Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів Робін Робін Госенс Аталанта - ПСЖ
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