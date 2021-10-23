Голкиперу Шахтера Анатолий Трубину не слишком просто было отойти от пяти пропущенных мячей во встречи с Реалом в самом престижном турнире Европы.

В своем Instagram 20-летний украинец обратился к болельщикам по мотивам проигрыша в ЛЧ. К сообщению Анатолий добавил еще и мотивационное видео из тренировки Шахтера.

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"Как вы поняли из видео , я уже отошел от тяжелого матча с Реалом. Хотя сообщения все еще делятся на два типа: одни успокаивают, другие ругают. Не люблю оправдываться и что-то кому-то доказывать, и сейчас не буду. Просто тренируюсь еще усерднее", – написал Трубин.

Напомним, уже сегодня, 23 октября, дончан ожидает поединок УПЛ против Ворсклы. Поквитаться с Реалом Анатолий Трубин будет иметь шанс 3 ноября на Сантьяго Бернабеу.

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