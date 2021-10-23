Голкіперу Шахтаря Анатолію Трубіну не надто просто було відійти від п'яти пропущених м'ячів у зустрічі з Реалом у найпрестижнішому турнірі Європи.

У своєму Instagram 20-річний українець звернувся до вболівальників за мотивами програшу в ЛЧ. До допису Анатолій додав ще й мотиваційний ролик із тренування Шахтаря.

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"Як ви зрозуміли з відео, я вже відійшов від важкого матчу з Реалом. Хоча повідомлення все ще діляться на два типи: одні заспокоюють, інші лають. Не люблю виправдовуватися і щось комусь доводити, і зараз не буду. Просто тренуюся ще старанніше", – написав Трубін.

Нагадаємо, вже сьогодні, 23 жовтня, на донеччан очікує поєдинок УПЛ проти Ворскли. Поквитатись з Реалом Анатолій Трубін матиме шанс 3 листопада на Сантьяго Бернабеу.

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