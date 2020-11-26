Мануэль Нойер находится в фантастической форме и страхует Баварию там, где партнеры не могут справиться.

Бавария досрочно оформила путевку в плей-офф Лиги чемпионов, переиграв дома Зальцбург. Впрочем, мюнхенцы сейчас далеко не так мощны, как в середине года. Вчерашняя победа (как и выездная победа над австрийцами) – следствие лучшей реализации, удачи и мастерства голкипера.

Зальцбург превзошел Баварию по ключевым показателям. Удары – 11:20, удары из пределов штрафной – 4:12, явные голевые моменты – 2:6. Даже система xG говорит в пользу "быков" – 1.4 xG в Баварии против 2.6 xG у Зальцбурга. А счет – 3:1.

Героем матча стал Мануэль Нойер, который совершил 10 сейвов. Это его персональный рекорд в отдельном матче ЛЧ. Вообще в текущем розыгрыше Лиги чемпионов Ману лидирует среди голкиперов по количеству сейвов – 24. Уникальная ситуация, ведь Нойер играет в составе сильнейшей команды Европы.

Против Зальцбурга он выдавал даже двойные сейвы, пока оборона проваливалась.

"С тех пор, как я тренирую Баварию, Ману – просто невероятен. Он в лучшей форме в жизни. Когда он играет, то соперникам кажется, что ворота меньше. Ману – грандиозный профессионал, который работает еженедельно до последней капли пота. В этом матче он имел слишком много работы. Мы не должны так терять мяч, нам не хватало концентрации. Нужно играть иначе против команды, которая так прессингует", – резюмировал после игры Ханси Флик.

Нойер установил рекордную победную серию в Лиге чемпионов