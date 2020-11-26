Нойер стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который выиграл 15 игр подряд, информирует B/R Football в своем Twitter. По этому показателю он сумел обойти форварда Ювентуса Криштиану Роналду и своего одноклубника Йозуа Киммиха – у обоих по 14 побед.

Левандовски догнал Рауля по количеству голов в ЛЧ – видео голов и обзор матча Баварии против Зальцбурга

Заметим, 15 триумфом Мануэля стала игра против Зальцбурга в Мюнхене – Бавария одержала победу со счетом 3:1. Нойер появился в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

К слову, мюнхенцы досрочно оформили выход в 1/8 Лиги чемпионов, набрав 12 очков. Зальцбург идет последним в группе.

Лига чемпионов: Бавария вышла в плей-офф, Ливерпуль дома проиграл Аталанте, Атлетико снова подарил очко россиянам