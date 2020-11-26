Мануель Нойєр перебуває у фантастичній формі та страхує Баварію там, де партнери не можуть впоратися.

Баварія достроково оформила путівку в плей-офф Ліги чемпіонів, перегравши вдома Зальцбург. Втім, мюнхенці зараз далеко не такі потужні, як у середині року. Вчорашня звитяга (як і виїзна перемога над австрійцями) – наслідок удачі та майстерності голкіпера.

Зальцбург перевершив Баварію за ключовими показниками. Удари – 11:20, удари з меж штрафного – 4:12, явні гольові моменти – 2:6. Навіть система xG говорить на користь "биків" – 1.4 xG у Баварії проти 2.6 xG у Зальцбурга. А рахунок – 3:1.

Героєм матчу став Мануель Нойєр, який здійснив 10 сейвів. Це його персональний рекорд в окремому матчі ЛЧ. Загалом у поточному розіграші Ліги чемпіонів Ману лідирує серед голкіперів за кількістю сейвів – 24. Унікальна ситуація, адже Нойєр грає в складі найсильнішої команди Європи.

Проти Зальцбурга він видавав навіть подвійні сейви, поки оборона провалювалася.

"Відколи я треную Баварію, Ману – просто неймовірний. Він у найкращій формі в житті. Коли він грає, то суперникам здається, що ворота менші. Ману – грандіозний професіонал, який працює щотижня до останньої краплі поту. У цьому матчі він мав занадто багато роботи. Ми не повинні так втрачати м'яч, нам бракувало концентрації. Потрібно грати інакше проти команди, яка так пресингує", – резюмував після гри Гансі Флік.

Нойєр встановив рекордну переможну серію в Лізі чемпіонів