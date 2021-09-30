Голкипер Баварии Мануэль Нойер не остался без работы во время избиения киевлян в Мюнхене.

Один из самых ярких эпизодов поединка Лиги чемпионов Динамо – Бавария (0: 5), как ни странно, случился именно у ворот немецкой команды.

Бавария – Динамо – 5:0 – видео голов и обзор матча

Бавария на своей официальной странице в Facebook опубликовала видео с образцовой контратакой подопечных Луческу, которая завершилась ударом Де Пены. Вратарь хозяев Мануэль Нойер удачно парировал этот удар, а "пресс-служба" мюнхенцев лаконично прокомментировала – "Стена".

Напомним, после двух туров группового этапа ЛЧ Динамо с одним зачетным баллом расположилось на третьей строчке, опережая Барселону.

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