Голкіпер Баварії Мануель Нойєр не залишився без роботи під час побиття киян у Мюнхені.

Один з найяскравіших епізодів поєдинку Ліги чемпіонів Динамо – Баварія (0:5), як не дивно, трапився саме біля воріт німецької команди.

Баварія – Динамо – 5:0 – відео голів і огляд матчу

Баварія на своїй офіційній сторінці у Facebook опублікувала відео із зразковою контратакою підопічних Луческу, яка завершилась ударом Де Пени. Воротар господарів Мануель Нойєр вдало парирував цей удар, а "прес-служба" мюнхенців лаконічно прокоментувала – "Стіна".

Нагадаємо, після двох турів групового етапу ЛЧ Динамо з одним заліковим балом розташувалось на третій сходинці, випереджаючи Барселону.

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