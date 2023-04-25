Юношеская лига УЕФА, финал

АЗ – Хайдук – 5:0

Голы: Аддай, 45 (пен), Поку, 70, 76, Мердинк, 79, 87

АЗ U-19 стал первым нидерландским клубом, который выиграл Юношескую Лигу чемпионов – алкмарцы обскакали "трёх китов" местного футбола: Аякс, ПСВ и Фейеноорд. В финале команда 38-летнего Яна Серксмы со счётом 5:0 разобралась с хорватским Хайдуком, который в этом розыгрыше турнира одолел таких соперников как Шахтёр, Манчестер Сити, Боруссия Дортмунд и Милан.

АЗ выиграл Юношескую ЛЧ, разбив в финале команду украинца – суперголы принесли титул

Авторы дублей – Эрнест Поку и Мекс Мердинк – уже дебютировали за первую команду алкмарцев. Мекс, который забил победный пенальти в четвертьфинале Лиги Европы за первую команду, оформил свой дубль, выйдя на замену. Он знал: ему осталось забить лишь один мяч, чтобы стать лучшим бомбардиром этого розыгрыша турнира. Мердинк забил дважды.