Юношеская лига УЕФА, финал

АЗ – Хайдук – 5:0

Голы: Аддай, 45 (пен), Поку, 70, 76, Мердинк, 79, 87

Финал молодежной Лиги чемпионов интриговал, ведь АЗ и Хайдук в плей-офф выбили серьезных соперников. Алкмар справился с Барселоной и Реалом, а хорваты прошли не только Шахтер, но и Манчестер Сити с Дортмундом. К тому же в составе Хайдука есть украинец – второй вратарь Давид Фесюк, проведший финал в запасе.

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Борьбы не получилось – АЗ просто уничтожил оппонента. В первом тайме хорватскую оборону терроризировали Джейден Аддай и Эрнест Поку. Правый вингер создал себе кучу моментов благодаря скорости и дриблингу (6 ударов по воротам). Именно он и открыл счет. Правда, с пенальти. А заработал 11-метровый Поку.

После перерыва нидерландцы добили Хайдук. Очень красивый дубль оформил Поку. Форвард дальним ударом подкрутил мяч под штангу. А потом сработал прессинг АЗ. Отобрав мяч на чужой половине, Эрнест обыгрался с партнером, получил пас пяткой в ответ и обыграл голкипера.

Под занавес встречи дублем также отличился Мердинк. Молодежь АЗ получила уверенность – Мердинк пошел на двоих и проскочил их, после чего положил мяч в "девятку". На последних минутах он пятым голом завершил избиение Хайдука. Это первый трофей Юношеской лиги УЕФА для АЗ.