Юнацька ліга УЄФА, фінал

АЗ – Хайдук – 5:0

Голи: Аддай, 45 (пен), Поку, 70, 76, Мердінк, 79, 87

АЗ U-19 став першим нідерландським клубом, який виграв Юнацьку Лігу чемпіонів – алкмарці обскакали "трьох китів" місцевого футболу: Аякс, ПСВ і Фейєнорд. У фіналі команда 38-річного Яна Серксми з рахунком 5:0 розібралася з хорватським Хайдуком, який у цьому розіграші турніру здолав таких суперників, як Шахтар, Манчестер Сіті, Борусія Дортмунд і Мілан.

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Автори дублів – Ернест Поку і Мекс Мердінк – уже дебютували за першу команду алкмарців. Мекс, який забив переможний пенальті у чвертьфіналі Ліги Європи за першу команду, оформив свій дубль, вийшовши на заміну. Він знав: йому залишилося забити лише один м'яч, щоб стати найкращим бомбардиром цього розіграшу турніру. Мердінк забив двічі.