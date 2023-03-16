В заявках участников 1/4 финала Лиги чемпионов хватает возрастных футболистов. Правда, далеко не все играют решающие роли в своих командах.

Если брать во внимание октет рекордсменов, то половину из нашего списка составляют голкиперы. По другому статистическому показателю – пятеро футболистов-ветеранов играют за итальянские команды. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR знакомит вас поближе с главными центурионами четвертьфиналов ЛЧ.

Алекс Кордац (Интер, 40 лет)

Номинально третий вратарь Интера. Является воспитанником миланского клуба. Впервые в заявку на матч профессиональной команды попал еще в 1999-м (в Кубке Италии с Реджаной). Большинство карьеры Кордаца прошли в Серии В, однако и в элитном итальянском дивизионе кипер провел более 100 поединков (все – за Кротоне). В Интер окончательно вернулся летом 2021-го.

Антонио Миранте (Милан, 39 лет)

Свой второй матч в еврокубках этот вратарь провел в Харькове. В феврале 2009-го Металлист огорчил Миранте и его Сампдорию (2:0) в 1/16 финала последнего Кубка УЕФА. После этого Антонио поиграл за Парму, Болонью и Рому. А осенью 2021-го перебрался в Милан. Там он стабильный дублер Майка Меньяна и вообще не получает игрового времени.

Весь мир будет внимательно наблюдать за Лигой чемпионов. Не оставайся в стороне от футбольного противостояния и болей за любимые команды. А создать особую атмосферу поможет HLIBNY DAR.

Ожесточенная игра на поле Лиги чемпионов в сочетании с HLIBNY DAR сделают незабываемым твой вечер. HLIBNY DAR – все решается на поле!

Самир Ханданович (Интер, 38 лет)

Еще один вратарь Интера. Текущий сезон – первый, когда возрастной словенец потерял статус кипера №1 в своей команде. Во всех 8 матчах этого розыгрыша ЛЧ Ханданович провел за спиной у Андре Онана. Контракт Самира с Интером истекает летом, а пресса уже предусматривает прощание словенца с командой, в которой он отыграл 11 последних лет.

Тьягу Силва (Челси, 38 лет)

Самый возрастной из полевых игроков в нашем списке. Кроме того, защитник Челси является пятым наиболее возрастным игроком, выходившим на поле в текущем розыгрыше. Тьягу Силва принял участие в шести из восьми матчей ЛЧ и является реальным лидером обороны своей команды. Всего в Лиге чемпионов бразилец провел более 100 матчей, а дебютировал в турнире в далеком 2009-м.

Скотт Карсон (Манчестер Сити, 37 лет)

Ветеран добросовестно выполняет функции третьего вратаря и изредка выходит на поле (1 матч в АПЛ и 1 матч в ЛЧ за три с половиной года). Интересно, что впервые Карсон сыграл в Лиге чемпионов в 2005 году за Ливерпуль. А в прошлом сезоне Скотт даже получил 17 минут в матче плей-офф против Спортинга (0:0) – тогда Хосепу Гвардиоле досталась порция критики за демонстративную замену здорового Эдерсона на возрастного Карсона.

Лука Модрич (Реал, 37 лет)

Человек, неподвластный времени. С каждым годом игра Луки Модрича приобретает новые краски, а он все еще остается столбом, на котором базируется игра современного Реала. К тому же Модрич остается самым возрастным игроком атакующего плана, выходившим на поле в текущем розыгрыше ЛЧ. А показатель 2 гола+1 ассист в 6 матчах – прекрасно иллюстрирует вклад хорвата в успехи мадридцев.

Эдин Джеко (Интер, 36 лет)

17 марта Эдину исполнится 37 лет. Даже в таком почтенном возрасте босниец остается лидером Интера. В его активе 3 гола в нынешнем розыгрыше ЛЧ – лучший показатель в команде. Правда, они были забиты в ворота чешской Виктории на групповом этапе. Вдобавок Джеко является самым возрастным нападающим, выходившим на поле в этой Лиге чемпионов.

Оливье Жиру (Милан, 36 лет)

Лишь четверо игроков Милана отыграли во всех 8 матчах текущей Лиги чемпионов. Среди них – ветеран Жиру. Ничего чрезвычайного нет и в том, что Оливье – лучший бомбардир "россо-нери" в нынешнем розыгрыше. В активе француза 4 результативных удара.