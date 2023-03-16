У заявках учасників 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вистачає вікових футболістів. Щоправда, далеко не усі відіграють визначальні ролі у своїх командах.

Якщо брати до уваги октет рекордсменів, то половину з нашого списку становлять голкіпери. За іншим статистичним показником – п’ятеро футболістів-ветеранів грають за італійські команди. Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR знайомить вас ближче з головними центуріонами чвертьфіналів ЛЧ.

Алекс Кордац (Інтер, 40 років)

Номінально третій воротар Інтера. Є вихованцем міланського клубу. Вперше у заявку на матч професійної команди потрапив ще у 1999-му (в Кубку Італії за Реджану). Більшість кар’єри Кордаца минула у Серії В, однак і в елітному італійському дивізіоні кіпер провів понад 100 поєдинків (усі – за Кротоне). В Інтер остаточно повернувся влітку 2021-го.

Антоніо Міранте (Мілан, 39 років)

Свій другий матч у єврокубках цей воротар провів у Харкові. У лютому 2009-го Металіст засмутив Міранте та його Сампдорію (2:0) в 1/16 фіналу останнього Кубку УЄФА. Після цього Антоніо пограв за Парму, Болонью та Рому. А восени 2021-го перебрався у Мілан. Там він стабільний дублер Майка Меньяна і взагалі не отримує ігрового часу.

Весь світ уважно спостерігатиме за Лігою чемпіонів. Не залишайся осторонь футбольного протистояння та вболівай за улюблені команди. А створити особливу атмосферу допоможе HLIBNY DAR.

Запекла гра на полі Ліги чемпіонів у поєднанні з HLIBNY DAR зроблять незабутнім твій вечір. HLIBNY DAR – все вирішується на полі!

Самір Хандановіч (Інтер, 38 років)

Ще один воротар Інтера. Поточний сезон – перший, коли віковий словенець втратив статус кіпера №1 у своїй команді. У всіх 8 матчах цього розіграшу ЛЧ Хандановіч провів за спиною в Андре Онана. Контракт Саміра з Інтером спливає влітку, а преса вже передбачає прощання словенця з командою, у якій він відіграв 11 останніх років.

Тьягу Сілва (Челсі, 38 років)

Найстарший із польових гравців у нашому списку. Крім того, захисник Челсі є п’ятим найбільш віковим гравцем, який виходив на поле у поточному розіграші. Тьягу Сілва взяв участь у шести з восьми матчів ЛЧ і є реальним лідером оборони своєї команди. Загалом у Лізі чемпіонів бразилець провів понад 100 матчів, а дебютував у турнірі у далекому 2009-му.

Скотт Карсон (Манчестер Сіті, 37 років)

Ветеран сумлінно виконує функції третього воротаря і зрідка виходить на поле (1 матч в АПЛ та 1 матч у ЛЧ за три з половиною роки). Цікаво, що вперше Карсон зіграв у Лізі чемпіонів у 2005-му за Ліверпуль. А у минулому сезоні Скотт навіть отримав 17 хвилин у матчі плей-оф проти Спортінга (0:0) – тоді Хосепу Гвардіолі дісталася порція критики за демонстративну заміну здорового Едерсона на вікового Карсона.

Лука Модріч (Реал, 37 років)

Людина, непідвладна часу. З кожним роком гра Луки Модріча набуває нових барв, а він все ще залишається стовпом, на якому базується гра сучасного Реалу. До того ж Модріч залишається найстаршим гравцем атакувального плану, який виходив на поле у поточному розіграші ЛЧ. А показник 2 голи+1 асист у 6 матчах – прекрасно ілюструє внесок хорвата в успіхи мадридців.

Едін Джеко (Інтер, 36 років)

17 березня Едіну виповниться 37 років. Навіть у такому поважному віці боснієць залишається лідером Інтера. В його активі 3 голи у нинішньому розіграші ЛЧ – це найкращий показник у команді. Щоправда, усі вони були забиті у ворота чеської Вікторії на груповому етапі. На додачу Джеко є найстаршим нападником, який виходив на поле у цій Лізі чемпіонів.

Олів’є Жиру (Мілан, 36 років)

Лише четверо гравців Мілану відіграли у всіх 8 матчах поточної Ліги чемпіонів. Серед них – ветеран Жиру. Нічого надзвичайного немає і в тому, що Олів’є – найкращий бомбардир "россо-нері" у розіграші, що триває. В активі француза 4 результативні удари.